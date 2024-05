Pożar przy Marywilskiej. Prezes spółki proponuje rozwiązania

Pożar centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie to tragedia dla tysięcy kupców i ich rodzin. W obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Prezes spółki, do której należy hala zapowiedziała odbudowę obiektu. Zastrzegła jednak, że prace potrwają przynajmniej do wiosny przyszłego roku. Zaproponowała wynajmującym dwa rozwiązania.