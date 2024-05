Wszczepili pacjentowi kawałek wołowego serca. Jest zadowolony

- Jest to nowa zastawka do wszczepienia wśródskórnego u pacjentów ze stenozą aortalną. Jej nowatorstwo polega na tym, że wykorzystywany jest nowy materiał do budowy tej zastawki, głównie jej płatków - powiedział podczas środowej konferencji prasowej dr hab. n. med. Radosław Gocoł, lekarz kierujący oddziałem kardiochirurgii w Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM) w Katowicach.