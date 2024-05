Ceny z kosmosu, to nie będą dla nas tanie wakacje. Ryba za 155 złotych

Jak informuje "Fakt", w jednej ze smażalni w Sopocie cena za kilogram najpopularniejszych ryb wynosi aż 155 zł, co oznacza wzrost o 10 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Za porcję ryby razem z frytkami (dodatkowe 10 zł do rachunku) oraz surówką (dodatkowe 8 zł) dla jednej osoby trzeba zapłacić od 50 do 60 zł.