Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce o pożarze przy Marywilskiej. "Straszna tragedia dla tysięcy kupców"

Niektórzy handlowcy usiłowali ratować swój dobytek wbrew wskazówkom straży i policji. Jak podała Polska Agencja Prasowa, do płonącej hali próbowała się wedrzeć kobieta i jej syn. - Kobieta zasłabła, widząc ogrom tragedii, który się wydarzył. Udzieliliśmy jej pierwszej pomocy, została wylegitymowana. W trakcie legitymowania mężczyzny, jej 27-letniego syna, zauważyliśmy, że ma on za paskiem przedmiot przypominający broń. Okazało się, że to plastikowa atrapa, na którą nie potrzeba zezwolenia - wyjaśnił w rozmowie z PAP podinsektor Robert Szumiata, rzecznik KSP.