Antoni Macierewicz poza MON. Wraca jednak do sprawy gen. Jarosława Kraszewskiego

Gen. Jarosław Kraszewski - to wokół niego toczył się głośny spór między Antonim Macierewiczem i Andrzejem Dudą. Teraz, kiedy minister nie obejmuje już funkcji, zdradza szczegóły sprawy dotyczącej generała. - Był ogromny polityczny nacisk, by złamać prawo i od badania zagrożeń związanych z jego osobą odstąpić - powiedział były szef MON.



Przypomnijmy, że sprawa ta bardzo bulwersowała prezydenta . Czy teraz, kiedy szefa MON nie ma już w rządzie, dostęp do informacji niejawnych zostanie Kraszewskiemu przywrócony? - To oczywiście mogłoby się zdarzyć - powiedział Macierewicz. Od razu dodał, że "tylko wtedy, gdyby doszło do złamania prawa".

- Osoba najbliższa prezydentowi w wymiarze bezpieczeństwa armii, kierująca departamentem zwierzchnictwa sił zbrojnych, musi być poza wszelkimi podejrzeniami. (...) Do informacji ściśle tajnych nie może mieć dostępu ktoś, wobec kogo nie zostały wyjaśnione istniejące wątpliwości. I jeżeli się utrzymują - to są podstawą do negatywnego stanowiska dotyczącego dostępu do informacji niejawnej - tłumaczył były minister.