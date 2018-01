Antoni Macierewicz może zostać ambasadorem na Węgrzech. "Miałby tam spokój i nie mógłby nic zawalić"

Szefowanie podkomisji smoleńskiej to za mało dla ambitnego Macierewicza. Po jego głośnym odejściu z MON nadal drzemią w nim pokłady politycznej energii. W sejmowych kuluarach mówi się o zaskakującej dla niego propozycji. Ma zostać szefem placówki dyplomatycznej na Węgrzech.

Macierewicz dostał nagrodę pocieszenia - to stanowisko szefa podkomisji smoleńskiej . Ale dla polityka takiego formatu, to jednak za mało. Łączono go z funkcją wicemarszałka Sejmu oraz szefa sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jak dowiedział się jednak "Super Express", Macierewicz może zostać ambasadorem na Węgrzech.

"Jest to całkiem realny scenariusz i brany pod uwagę"

Macierewicz przeszedł na ławkę rezerwowych? Zobacz wideo

"To byłaby dla niego nagroda, ale i zsyłka. Nagroda, bo funkcja ambasadora jest prestiżowa, w dodatku Węgry są zaprzyjaźnionym z Polską krajem. A zsyłka, bo Macierewicz chyba do końca chciał być szefem MON i do końca uczestniczyć w wielkiej polityce. Zapewne oznaczałoby to też ostatni etap politycznej kariery Macierewicza" - komentuje politolog prof. Rafał Chwedoruk.