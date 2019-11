Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem w Sejmie. Jego nieustający krytyk Maciej Lasek: ubolewam

Nie lubią się nie od dziś. Teraz Maciej Lasek złoży ślubowanie poselskie, które poprowadzi Antoni Macierewicz. - Będę ślubował przed narodem, a nie przed marszałkiem seniorem - mówi WP Lasek. Radzi Macierewiczowi, by w inauguracyjnym przemówieniu "przeprosił za wszystko, co zrobił".

Deklarację potwierdzą posłowie. Wśród nich jest Maciej Lasek, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w latach 2012-2016, który w ostrych słowach odnosił się do działań Antoniego Macierewicza związanych z badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej .

Jak Lasek wyobraża sobie pierwsze posiedzenie Sejmu, które otworzy przemówienie marszałka seniora? - Będę ślubował przed narodem, a nie przed marszałkiem - podkreśla Lasek w rozmowie z WP. Zauważa, że rola Macierewicza sprowadza się do ceremoniału.

"Żeby przynajmniej raz przeprosił"

Wybór Macierewicza na marszałka seniora wzbudził spore emocje. - Kogo wyznaczył pan prezydent, to jego osobista decyzja i jego odpowiedzialność za to - mówi Lasek. Jego zdaniem decyzję głowy państwa należy uszanować, "jeżeli jeszcze, chociaż w jakimś niewielkim stopniu, staramy się zachować podstawy państwa prawa, które przez ostatnie lata zostały mocno nadszarpnięte".

Macierewicz zapytany w TVP Info o to, czy w jego przemówieniu pojawi się kwestia związana z katastrofą smoleńską, odpowiedział: - Nie ma takiego dnia, bym nie myślał o 10 kwietnia. - Mógłbym doradzić, żeby przynajmniej raz przeprosił za to, co zrobił - komentuje nam Lasek. Nie oczekuję jednak zbyt wiele.