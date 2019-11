Pierwsze przemówienie Antoniego Macierewicza jako marszałek senior. "Nie ma takiego dnia, bym nie myślał o 10 kwietnia"

Antoni Macierewicz będzie marszałkiem seniorem Sejmu. Wygłosi przemówienie na pierwszym posiedzeniu parlamentu. Czy wspomni o katastrofie smoleńskiej, którą badał przez ostatnie lata? - Nie ma takiego dnia, bym nie myślał o 10 kwietnia - powiedział Macierewicz.

- Nie sadzę bym był upoważniony, by referować słowa pana prezydenta. Zostałem poinformowany o decyzji. Przyjąłem tę decyzję zgodnie z odpowiedzialnością tak jak to sformułowali Polacy w ostatnich wyborach - przyznał Macierewicz na antenie TVP Info.

Pojawiło się również pytanie o to, jakie przemówienie wygłosi na pierwszym posiedzeniu Sejmu. - Sądzę, że usłyszy pan te słowa bardzo dokładnie. Poczekajmy do tego momentu. Dla mnie ważniejsze jest to, że większość Polaków glosowało za wartościami narodowościowymi, patriotycznymi i chrześcijańskimi - tłumaczył przyszły marszałek senior Sejmu.