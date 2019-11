Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem. Jego rywalka komentuje: "wątpię, czy wniesie spokój i mądrość"

Antoni Macierewicz został marszałkiem seniorem i to on 12 listopada zainauguruje posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Decyzję prezydenta z zaskoczeniem przyjęła posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO), która jako najstarsza wiekiem i doświadczeniem parlamentarnym posłanka miała objąć to stanowisko.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Antoni Macierewicz z PiS został marszałkiem seniorem Sejmu. (East News, Fot: ADAM JANKOWSKI/REPORTER)

Doszło do nieoczekiwanej zmiany kandydatów. Jeszcze w połowie października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski twierdził, że marszałkiem seniorem Sejmu będzie najprawdopodobniej Iwona Śledzińska-Katarasińska z Koalicji Obywatelskiej.

- Chyba doszło do jakiejś fuszerki u prezydenta, skoro teraz zmieniają zdanie. Moje nazwisko było oficjalnie wymieniane do tej funkcji. I tak w to nie wierzyłam, nie prosiłam się o to stanowisko. Zakładałam, że marszałkiem seniorem zostanie ktoś z ugrupowania PiS i tak się stało - komentuje w rozmowie z WP Iwona Śledzińska-Katarasińska.

- Mogę się zgodzić z argumentem, że za Antonim Macierewiczem przemawia bogata przeszłość opozycyjna, ale teraźniejszość... no cóż wątpię, by wniósł do Sejmu spokój i mądrość - dodaje posłanka.

Kim jest marszałek senior?

Marszałek senior to honorowa, ale także niezwykle prestiżowa funkcja. To jego przemówienie otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu. Przeprowadza też złożenie ślubowania poselskiego, a także prowadzi obrady podczas wyborów marszałka Sejmu.

Zobacz też: Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem? "Taka możliwość istnieje"

Zwyczajowo prezydent powierza funkcję marszałka seniora komuś z najstarszych wiekiem posłów. Układ kandydatów w nowej kadencji skomplikował się, jeśli chodzi o przedstawicieli dobrej zmiany. Według starszeństwa i doświadczenia pierwsza jest Iwona Śledzińska-Katarasińska, 78-letnia posłanka z Platformy Obywatelskiej. Stale obecna w Sejmie od 1991 roku.

Następni byli 77-letni Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji i Dariusz Rosati lat 74, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej. Dopiero na czwartym miejscu pod względem wieku plasował się pierwszy ewentualny kandydat z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości, właśnie Antoni Macierewicz liczący 71 lat.

Wydawało się, ze względu na nieokiełznany charakter polityka prezydent nie zdecyduje się na takiego kandydata.

- Jeśli prezydent będzie chciał wybić się swoją decyzją na niepodległość, mógłby wybrać Iwonę Śledzińską-Katarasińską, która nie wzbudza kontrowersji. Jeśli będzie chciał zmobilizować swój obóz przed kampanią prezydencką, zapewne wybór padnie na Jarosława Kaczyńskiego - komentowali wcześniej eksperci.