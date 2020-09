Anna Zalewska i Janusz Kowalski gośćmi programu "Tłit"

Porozmawiamy także o negocjacjach koalicyjnych w Zjednoczonej Prawicy, które - jak poinformował w środę szef klubu PiS Ryszard Terlecki - zostały zawieszone " w związku z sytuacją jaką mamy w Sejmie". - Jeśli nasi koalicjanci poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji kierownictwa ZP, to będzie można do nich wrócić - mówił Terlecki.