Andrzej Poczobut - osobisty wróg Łukaszenki. Reżim chce go zniszczyć

Reżim Łukaszenki oskarżył go o "podżeganie do nienawiści na tle etnicznym", "rehabilitację nazizmu" oraz "wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi". Grozi za to do 12 lat więzienia. Polsko-białoruski dziennikarz, choć miał szansę na opuszczenie aresztu i wyjazdu z kraju, postanowił podzielić los prawie 1,5 tysiąca więźniów politycznych Łukaszenki.