Andrzej Kozłowski: nałożone na Rosję sankcje są bezprecedensowe

Istotą jest to, by oligarchia straciła możliwość spędzania wakacji na terenie Europy, nie mogła wypoczywać w luksusowych willach we Francji czy Wielkiej Brytanii, by niemożliwy był wypad na zakupy do Mediolanu - czy wreszcie, by wątpliwa była możliwość kształcenia się na Zachodzie przez dzieci rosyjskich oligarchów.