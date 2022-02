Oni także są na liście Rosjan. Brytyjczycy przyjechali z czołgami

Jeśli Rosjanom uda się zdusić Ukrainę, to następne będą Litwa, Łotwa i Estonia. W piątek do Estonii przybyły brytyjskie czołgi, a liczba żołnierzy z tego kraju wzrosła do prawie 1,8 tys. - Potrzebna jest błyskawiczna akcja wojskowa, by wzmocnić te kraje. Białoruś i Rosja są dla nich śmiertelnym zagrożeniem - uważa były dyplomata Jerzy Marek Nowakowski.