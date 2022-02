Morawiecki w Berlinie: Przyjechałem, by wstrząsnąć sumieniem Niemiec. To nie czas na zabetonowany egoizm

- Przyjechałem do Berlina, by wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje, które wpłyną na decyzje Kremla - podkreślił w sobotę w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że ze stolicy Niemiec do Moskwy musi popłynąć jasny przekaz.