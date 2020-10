Andrzej Duda z propozycją ws. aborcji. Jest reakcja prymasa Polski Wojciecha Polaka

W propozycjach dotyczących prawa aborcyjnego mają się zawrzeć m.in. zapisy, które "precyzyjnie i jednoznacznie chronią dzieci z zespołem Downa". Jednocześnie mają one uwzględniać "prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazującymi je na śmierć w trakcie ciąży lub niedługo po urodzeniu".

Co na to prymas Polski Wojciech Polak? - Kościół nie zmieni zdania. (…) Zabicie ludzkiego życia - od poczęcia do naturalnej śmierci - jest zawsze wielkim nieporządkiem moralnym. Tak nauczał Jan Paweł II - mówił na antenie RMF FM.