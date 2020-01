Andrzej Duda wygłosi przemówienie w Oświęcimiu. Krzysztof Szczerski: bez polemiki z Putinem

Sprawa obecności prezydenta na uroczystościach w Jerozolimie wywołała spore zamieszanie. W końcu Andrzej Duda zdecydował się nie jechać. Będzie natomiast w Oświęcimiu. Wiadomo, że w przemówieniu nie odpowie prezydentowi Rosji na jego oskarżenia.

Przemówienie polskiego prezydenta na głównych uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz będzie odnosiło się "do pamięci i szacunku dla tych, którzy wyzwalali Auschwitz-Birkenau i przede wszystkim dla ofiar tego zbrodniczego systemu, jaki na ziemiach polskich zorganizowała III Rzesza" - powiedział w radiowej Trójce Krzysztof Szczerski.

- W związku z tym to nie będzie wystąpienie, które ma być polemiczne względem prezydenta Putina, tylko wystąpienie pamięci i szacunku - zaznaczył.

Zobacz też: Andrzej Duda nie leci do Jerozolimy. Były ambasador w USA: to było do załatwienia