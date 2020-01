Andrzej Duda ws. sporu kompetencyjnego. "Jeśli trafi do SN, nie powinien być procedowany"

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos ws. sporu kompetencyjnego. Chodzi o wniosek marszałek Sejmu skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. - Jeśli trafi do SN, nie powinien być procedowany - powiedział Duda.

Andrzej Duda przebywa w Davos, gdzie został zapytany przez polskich dziennikarzy o spór kompetencyjny między Sejmem a Sądem Najwyższym. Marszałek Elżbieta Witek skierowała wniose k o rozstrzygnięcie do Trybunału Konstytucyjnego.

Gdyby posiedzenie odbyło się dzisiaj, mogłaby na nim zapaść decyzja o wydaniu postanowienia zabezpieczającego. Do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sporu, organy, które są jego obiektem, musiałyby wstrzymać się z podejmowaniem działań. To oznaczałoby, że zapowiadane na czwartek posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego nie powinno się odbyć. W tym jednak przypadku zastosowanie może mieć też art. 86 ustawy o TK. Mówi on o automatycznym zawieszeniu postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.