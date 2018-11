Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Krzysztof Szczerski na liście

Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 osobom. Na liście nowych profesorów znalazł się szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda pogratulował nowym profesorom oraz ich najbliższym. I zaapelował do naukowców, by na tym nie poprzestali. - Według niektórych profesura to uhonorowanie kariery naukowej. Nie do końca się z tym zgadzam. Według mnie ukoronowaniem kariery jest Nobel - powiedział do prezydent.