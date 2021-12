Andrzej Duda wetuje "lex TVN". Jest reakcja ambasady amerykańskiej

- Łatwo się domyślić, że w ostatnim czasie, mając poważne zastrzeżenia co do przepisów tej nowelizacji, rozważałem dwa scenariusze. Odmowę podpisania ustawy, ale również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją - powiedział prezydent Andrzej Duda.