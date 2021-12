Słowik: "Lex TVN". Andrzej Duda odebrał strzelbę Jarosławowi Kaczyńskiemu [OPINIA]

Bez udawania

Prezydent mógł odmówić podpisania ustawy i skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas jednak strzelba, za którą chwycił Jarosław Kaczyński i wymierzył ją w amerykańskie Discovery i należącą do niego Grupę TVN, nadal byłaby w użyciu. Po prostu płynnie zostałaby przekazana w ręce sędzi Julii Przyłębskiej. I doświadczenie w obserwowaniu niezależności Trybunału Konstytucyjnego od potrzeb politycznych rządzących pokazuje, że strzelba ta by wystrzeliła akurat wtedy, gdy byłoby to korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości.