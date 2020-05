Andrzej Duda o najdziwniejszej sytuacji podczas prezydentury. "Razem z żoną zdębieliśmy"

Prezydent Andrzej Duda w Q&A odpowiadał na pytania internautów. Jedno z pierwszych, które padło, dotyczyło nowego dyrektora Trójki . - Przyjąłem to z ulgą. Jestem zadowolony, że powołany został człowiek, który wzbudza zaufanie. Kuba Strzyczkowski jest autorytetem - ocenił.

Padło też pytanie o epidemię koronawirusa. Zdaniem prezydenta "lock down" jest niepotrzebny. Jak podkreślił 30 tys. testów (tyle Polska może wykonywać w ciągu doby - red.) to nie jest mało. - Sytuacja jest opanowana - zapewniał.

Internauta zapytał Dudę, czy mógłby zmobilizować polityków do tego, by przestali debatować, tylko umożliwili pomoc przedsiębiorcom. - Proces legislacyjny jest zawsze trudny. (...) Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest dynamiczna. Rozmawiamy z przedsiębiorcami i konsultujemy z nimi rozwiązania tarczy antykryzysowej. Chcę, aby w naszym kraju zostało uratowanych jak najwięcej miejsc pracy i firm. Moim pragnieniem jest, by Polska rodzina była zabezpieczona - podkreślił.