Kuba Strzyczkowski o sytuacji w Trójce. Nowy dyrektor radia o "potwornym pobojowisku"

Kuba Strzyczkowski: potworne pobojowisko w Trójce

Strzyczkowski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl wyraził nadzieję, że uda mu się opanować sytuację. - Wiem, że jest potworne pobojowisko i doprowadzono do kryzysu, którego nie znam w historii radiofonii. Muszę mieć chociaż chwilę na zorientowanie się - powiedział. Stwierdził, że wyzwanie jest na tyle duże, że "warto podjąć trud zadania".

Nowy dyrektor Trójki poinformował, że udało mu się nakłonić do powrotu niektórych dziennikarzy. To m.in. Krystian Hanke, Patrycjusz Wyżga, Marcin Łukawski oraz Tomasz Rożek. Strzyczkowski zapewnia, że wszyscy, którzy odeszli, mają możliwość powrotu. Dotyczy to również Marka Niedźwieckiego, który prowadził Listę Przebojów.