Andrzej Duda na stoku w Wiśle. Wyceniono jego strój

Andrzej Duda dwukrotnie szusował w środę na stoku Cieńków w Wiśle (woj. śląskie) . Jazda na nartach to jedna z pasji prezydenta, który jeśli tylko pozwalają mu na to jego obowiązki służbowe, stara się w sezonie wyskoczyć w góry i trochę pojeździć. Głowa państwa pytana przez dziennikarza, jakie są warunki na stoku opowiedziała, że "złe, jak widać".

Andrzej Duda na stoku. Ile kosztuje jego strój?

Polityk na stoku miał profesjonalny strój narciarski. "Fakt" wyliczył, że może być warty około 6,6 tysiąca złotych. Narty, które posiadał Duda, w zależności od modelu i promocji są warte od 2 do 3 tys. zł. Koszt butów narciarskich waha się do tysiąca do 2 tys. Rękawice kosztują około 500 zł, gogle to wydatek rzędu 300 zł, a kask 800 zł. Prezydent miał też granatowo-czerwony kombinezon, który jest szyty dla reprezentantów kadry narodowej i ciężko go dostać na wolnym rynku.