Andrzej Duda na nartach. Bronisław Komorowski komentuje

- Pan prezydent może obecnie korzystać z narciarskich stoków, bo aktualne przepisy dopuszczają taką możliwość. Pytanie tylko, czy daje dobry przykład innym, którzy ze względu na pandemię siedzą w domach. A prezydent powinien dawać dobry przykład wstrzemięźliwości i unikania sytuacji, kiedy można rozmnożyć koronawirusa. W mojej ocenie to nie jest dobry moment do tego, by pokazywać się na stoku - mówi Wirtualnej Polsce Bronisław Komorowski.

Przypomnijmy, że w grudniu 2013 roku właśnie podczas pobytu w Wiśle Bronisław Komorowski doznał kontuzji kolana. Uraz przytrafił się podczas jednego ze zjazdów na nartach. - To była bardzo bolesna kontuzja, do tej pory ją odczuwam. Mimo iż stoki w Wiśle nie są aż tak bardzo wymagające, trzeba uważać. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda uważa - kończy Bronisław Komorowski.

Duda przyłapany na nartach przez dziennikarza

- Wszystko sprowadza się do odpowiedzialnego zachowania. Jeśli pan prezydent zdecydował się wypoczywać w Wiśle, to dopóki nie ma tam tłumów ludzi, nie ma tam sytuacji, które widzieliśmy z nagrań z wyciągów, to nie sądzę, by to było w jakikolwiek sposób szkodliwe - komentował zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit".