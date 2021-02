WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 radosław fogieltłit Natalia Durman Dzisiaj, 18-02-2021 09:23 Andrzej Duda na nartach. Komentarz Radosława Fogla Andrzej Duda zainaugurował swój sezon narciarski. Prezydent w środę miał szusować na stoku w Wiśle. Czy, w obliczu pandemii koronawirusa, powinien? - Wszystko sprowadza się do odpowiedzialnego zachowania. Jeśli pan prezydent zdecydował się wypoczywać w Wiśle, to dopóki nie ma tam tłumów ludzi, nie ma tam sytuacji, które widzieliśmy z nagrań z wyciągów, to nie sądzę, by to było w jakikolwiek sposób szkodliwe - komentował zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". Rozwiń wczoraj w mediach pojawiła się inf … Rozwiń Transkrypcja: wczoraj w mediach pojawiła się informacja że na Beskidzkie stopni udał się prezydent Andrzej Duda to prezydent kocha narty szusuje na Wileńskim stoku czy to jest odpowiedzialne ze strony prezydenta i na przykład o przykład jaki powinien prezydent dać innym czyli tym razem Może powinien się wycofać zostać w domu i nie szusować na nartach nie potrafię potwierdzić te informacje faktycznie były takie wczoraj doniesienia mediów No to już jest pytanie do przedstawicieli kancelarii prezydenta i niech to się wydawał się pytanie Jak mam się do tego odnieść się czy Andrzej Duda powinien na te narty w tym roku jechać czy może raczej powinien zostać w domu wszystko sprowadza się do odpowiedzialnego Jeżeli pan prezydent zdecydował się wypoczywać w Wiśle czy w innym miejscu do którego prezydent ma prawo dopóki nie ma tam tłumów ludzi dopóki nie nie ma tam sytuacji które widzieliśmy jest nagranie z wyciągów to nie sądzę żeby to było w jakikolwiek sposób szkodliwe