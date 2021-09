Ironiczne komentarze po wystąpieniu Dudy. "Jak to ONZ zmienia człowieka"

Andrzej Duda na forum ONZ o pandemii koronawirusa

- Osobiście uważam, że pragnienia ludzkości są te same: to życie w bezpieczeństwie i dobrobycie, to demokracja i prawa człowieka, to świat bez wojen i naruszania granic, to narody respektujące wzajemnie swoje terytoria, języki i tożsamość, to świat bez dyskryminacji, bez obrażania przyrodzonej godności człowieka, świat zgodny m.in. z założeniami twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Świat oparty na solidarności - kontynuował polski prezydent.