Duda w Nowym Jorku. Spotkanie z Bidenem? "Nie było szans"

- To, co dla urzędników Kancelarii Prezydenta wydaje się niemożliwe, dla dobrych dyplomatów, którzy potrafią poruszać się w środowisku międzynarodowym jest możliwe i do zrealizowania. I to się w świecie dyplomacji dzieje. Wybór prezydenta Brazylii i Turcji jako rozmówców pokazuje, w jakim kierunku idą nasze kontakty i zmierza dyplomacja Pałacu Prezydenckiego. Bolsonaro to postać z wielu powodów kontrowersyjna. Jest to były wojskowy, kojarzony z rządami twardej ręki i z dyktaturą. Ale przed wszystkim jest zagorzałym antyszczepionkowcem i politykiem w dużej mierze odpowiedzialnym za to, jakie straty Brazylia poniosła i ponosi w związku z pandemią. Z całą pewnością nie jest przykładem polityka, który powinniśmy brać za wzór. Podobnie jak z prezydentem Turcji.To musi niepokoić, bo przyzwyczailiśmy się, że naszymi rozmówcami są wysocy rangą przedstawiciele demokratycznych państw - mówi Wirtualnej Polsce Ryszard Schnepf.