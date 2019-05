Andrzej Duda: Moja żona wolała pójść do pracy w szkole

- Moja żona karierę zawodową zaczęła od zagranicznej firmy, która otworzyła swoje przedstawicielstwo w Polsce. Mieliśmy małe dziecko. Po roku żona powiedziała, że wolałaby pójść do szkoły, bo nauczyciel ma wolne w wakacje, ferie, ma czas zająć się dzieckiem - powiedział prezydent Duda. Tłumaczył się też ze słów o "wyimaginowanej wspólnocie".

- Mam takie wypowiedzi, których żałuję, że padły, czasem człowiek jest w emocjach i coś powie i potem żałuje, że to powiedział. I taka jest prawda. To są jedne z tych słów, których na pewno, gdybym mógł dzisiaj cofnąć czas, to bym ich nie powiedział - zaznaczył.

Chodzi o słowa, które Andrzej Duda powiedział w 2019 r. na spotkaniu z mieszkańcami Otwocka. Widząc protestujących członków KOD, stwierdził wówczas: "Patrzę na to z przykrością czasem, bo widzę często na tych manifestacjach twarze tych, którzy w ostatnim czasie bardzo dużo stracili. Jak to się niektórzy śmieją 'ojczyznę dojną racz nam wrócić, panie' - mówią ci ludzie".

"Mamy demokrację"

- To wszystko zależy od tego, jaki kontekst bierzemy. Wspólnota musi być oparta na wspólnym kośćcu. To jedno. Oprócz tego mamy ciało, które jest na kośćcu. I jeżeli chodzi o ciało, dla mnie przede wszystkim jest to wzajemne zrozumienie, szacunek. To oznacza, że jestem w stanie zrozumieć, że ktoś chce coś zrobić inaczej - odpowiedział.