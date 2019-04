Strajk Nauczycieli 2019. Agata Duda rozważa udział w rozmowach z nauczycielami

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda rozważa przystąpienie do rozmów dotyczących strajku nauczycieli. Takie zapewnienie usłyszeli nauczyciele z Koła w Wielkopolsce, z którymi we wtorek rozmawiał prezydent Andrzej Duda.

Pierwsza dama zasiądzie przy okrągłym stole

– Andrzej Duda powiedział, że jego żona rozważa uczestnictwo w okrągłym stole – przekazała nam wicedyrektorka szkoły podstawowej w Kole Katarzyna Prądzyńska. Agata Kornhauser-Duda miałaby włączyć się w rozmowy, które zaproponował premier. – To pomogłoby sprawie i całe nasze środowisko dobrze przyjęłoby taką decyzję – dodaje Prądzyńska.

Agnieszka Politańska podkreśliła, że prezydent ma świadomość wysokości zarobków w polskiej szkole. – On wie, że nie zarabiamy 5-6 tysięcy. Jego żona uczyła w szkole, więc prezydent zna realia – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Apele do Agaty Dudy

Środowisko nauczycieli apelowało wielokrotnie do Agaty Dudy o włączenie się do negocjacji. List w tej sprawie napisali między innymi nauczyciele z II LO w Krakowie, w którym żona prezydenta uczyła języka niemieckiego. W liście przyznali, że zachowanie pierwszej damy budzi w nich "żal, rozczarowanie i narastający gniew".

Pierwsza dama miała w tej sprawie rozmawiać z prezesem PiS. To nie koniec jej działań, ma bowiem usiąść przy okrągłym stole i tym samym pomóc w rozwiązaniu sporu między rządem a nauczycielami.

Zmęczenie, skłócenie, wytrwałość

Nauczyciele z Koła są zgodni w jeszcze jednej kwestii – są po prostu zmęczeni strajkiem. – Po każdej stronie nauczyciele mają dosyć i ci strajkujący, i ci którzy nie biorą udziału w akcji. Uczniowie są zdezorientowani, a zależy im na tym, by przystąpić do egzaminów – mówi Joanna Kwiatkowska, która dodaje, że strajk to także egzamin dojrzałości dla nauczycieli. Sama zrezygnowała ze strajku po dwóch dniach.