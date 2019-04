Prezydent Andrzej Duda zapewnia w orędziu: "Europa to my"

W środę minie 15 lat od kiedy Polska wstąpiła w struktury Unii Europejskiej. Z tej okazji Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu. - Europa to my, Unia Europejska to my - zapewnia prezydent.

15 lat w Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu (kancelaria prezydenta, Fot: prezydent.pl)

Andrzej Duda pokreślił w przemówieniu, że decyzja wyrażona w referendum 15 lat temu była "efektem wspólnych starań wielu osób działających ponad politycznymi podziałami".

Prezydent wyliczał korzyści jakie płyną z członkostwa w eurostrukturach. Wymienił przy tym otwarte granice w strefie Schengen, sukcesy polskich firm na terenie wspólnoty czy środki przyznane w ramach funduszów unijnych.

- Tych wszystkich osiągnięć nie byłoby jednak, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków. Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia, wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę - stwierdził Duda.

Przyznał, że "że sukces piętnastu lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich".

Silna pozycja Polski

Przy okazji 15-lecia członkostwa w Unii, prezydent wspomniał o roli Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent przypomniał, że "jesteśmy liderem Inicjatywy Trójmorza, której celem jest gospodarczy sukces Europy Środkowej". Do sukcesów polskiej dyplomacji zaliczył także działania w Grupie Wyszehradzkiej (obok Polski w jej skład wchodzą: Czechy, Słowacja oraz Węgry). - Współpracujemy ze wszystkimi państwami Europy - stwierdził Duda.

Unijny interes Polski

Prezydent w przemówieniu przyznał, że Polacy często różnią się co do oceny Unii, jednak są zgodni co do członkostwa w jej strukturach. - Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski - wyznał Duda.

