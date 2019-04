Donald Tusk pokazuje prezent od polskich studentów. "Najlepsza okazja"

Przewodniczący Rady Europejskiej pochwalił się podarunkiem od studentów z Polski, którzy niedawno odwiedzili go w Brukseli. Drobnym upominkiem okazała się pozytywka, odgrywająca znaną w całej Europie melodię.

- Dostałem tę pozytywkę od polskich studentów, którzy byli tu, w Brukseli, u mnie niedawno. To chyba najlepsza chwila, aby na niej zagrać. 15 lat w Unii Europejskiej - powiedział w nagraniu umieszczonym na Instagramie.

Pozytywka odgrywa melodię finałowej kantaty z IX symfonii Ludwiga van Beethovena, zwanej "Odą do radości". Od roku 1993, czyli momentu powstania Unii Europejskiej, "Oda do radości" pozostaje hymnem UE.

Polska do Unii dołączyła do europejskiej wspólnoty 1 maja 2004 roku, czyli niespełna 15 lat temu. W referendum akcesyjnym za przystąpieniem do Unii Europejskiej zagłosowało 77 proc. Polaków.