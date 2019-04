Zbigniew Kuźmiuk krytykuje Donalda Tuska. "Są standardy"

Coraz bliżej 3 maja. Tego dnia Donald Tusk ma wygłosić niecodzienne wystąpienie. Zdaniem europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka przewodniczący Rady Europejskiej złamie unijne zwyczaje. Polityk powiedział, co jego zdaniem może się wydarzyć.

- Spodziewamy się, że (Donald Tusk - red.) będzie się próbował zaangażować w politykę krajową. On jest już w nią zaangażowany, a teraz zrobi to zapewne w swoim wystąpieniu - powiedział w rozmowie z RMF FM Zbigniew Kuźmiuk.

- Jeżeli chce się włączyć w politykę, to powinien odejść ze stanowiska przewodniczącego rady i rzeczywiście stanąć na czele... - powiedział Kuźmiuk. I dodał, że "standardy obowiązują od kreski, do kreski", W jego ocenie Tusk powinien powinien być bezstronnym urzędnikiem. A swoim wystąpieniem - choć go jeszcze nie było - "łamie unijne zwyczaje".

Zbigniew Kuźmiuk uważa, że TVP się stara być pluralistyczna

- Nie zawsze to pewnie wychodzi, ale jesteśmy na wojnie. Panie redaktorze, jeżeli ostrzeliwują nas dwa wielkie pancerniki, TVN24 i Polsat News (...) no to nie ma innego wyjścia, jak rzeczywiście także postarać się o to, żeby ten nasz pancernik starał się także odpowiadać ogniem - uznał.