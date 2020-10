Andrzej Duda ma koronwirusa. Georgette Mosbacher się modli

On sam - jak wielu innych pracowników Kancelarii Prezydenta - udał się na kwarantannę. "Nie miałem w ostatnich dniach przeprowadzanego testu, natomiast często widziałem się z Panem Prezydentem" - napisał Wirtualnej Polsce minister Spychalski.

Andrzej Duda ma koronawirusa. Dr Zaczyński: "Prace na PGE Narodowym trwają"

Jeszcze w ten sam dzień - przed wykonaniem testu - Andrzej Duda wizytował PGE Narodowy. To tam powstaje pierwszy w Polsce covidowy szpital tymczasowy . Prezydent widział się tam m.in. z koordynatorem szpitala, doktorem Arturem Zaczyńskim.

- Podczas spotkania z prezydentem zachowany był dystans. Nie ściskaliśmy sobie rąk. Mieliśmy maseczki. Jeśli tego by nie było, to rozumiem, że mogło powstać ryzyko zakażenia. Ale nic takiego się nie wydarzyło - wyjaśnia rozmówca WP. Jak dodaje doktor, "jeśli dwie osoby mają maseczki, to ryzyko zakażenia jest minimalne".