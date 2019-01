Andrzej Duda: Iran a konferencja bliskowschodnia. Sprawdź, jakie słowa padły w Davos

Andrzej Duda podczas swojego pobytu w Davos poruszył kwestię konferencji bliskowschodniej. Sprawa zaproszenia Iranu do Warszawy pozostaje otwarta.

Andrzej – Iran a konferencja bliskowschodnia

Przypominamy, że w dniach 13-14 lutego 2019 roku w Warszawie ma odbyć się konferencja nt. Bliskiego Wschodu. Jej gospodarzami będą Polska i Stany Zjednoczone. Głównymi tematami, które zostaną poruszone podczas organizowanego na skalę międzynarodową wydarzenia są bezpieczeństwo oraz stabilizacja na Bliskim Wschodzie. Na konferencję do stolicy zaproszono 70 państw, w tym Chiny, Rosję oraz przedstawicieli Unii Europejskiej.

Na liście gości nie pojawił się jednak Iran, a problematyczny pozostaje fakt, że to właśnie kwestia tego kraju ma zostać poruszona na spotkaniu. Szef MSZ Iranu, Dżawad Zafir, wyraził oburzenie zaistniałą sytuacją. Spotkała się ona również z głośnym sprzeciwem irańskich mediów. Określono ją „aktem wrogości” i odwołano Tydzień Polskiego Kina, który co roku miał miejsce w Iranie pod koniec stycznia lub na początku lutego.