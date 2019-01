USA i Polska: konferencja w Warszawie. Iran oburzony brakiem zaproszenia, a Trump i Duda w lokalnych gazetach

USA i Polska: konferencja w Warszawie. Iran jest oburzony brakiem zaproszenia na konferencję nt. Bliskiego Wschodu, a zdjęcia Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa opublikowano w lokalnej gazecie.

11 lutego 2019 roku w Iranie rozpoczną się uroczystości z okazji 40.rocznicy Rewolucji Islamskiej. Przypominamy, że to właśnie podczas niej doszło do obalenia władzy szlachty, co w konsekwencji doprowadziło do trwającej do dziś Islamskiej Republiki. Niedługo później, bo w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja nt. Bliskiego Wschodu, której gospodarzami będą Polska i Stany Zjednoczone. Podczas zorganizowanego na saklę międzynarodową wydarzenia, mają zostać omówione tematy pokoju, bezpieczeństwa oraz stabilizacji naBliskim Wschodzie. Mają również zostać omówione szczegóły tworzenia Bliskowschodniego Sojuszu Strategicznego (Middle East Strategic Alliance, MESA), który powołują USA. Jak podaje polskie MSZ na konferencję zaproszono około 70 państw, w tym Rosję, Chiny oraz przedstawicieli Unii Europejskiej. Nie da się ukryć, że Polska miała duży wpływ na listę zaproszonych, jednak wśród nich zabrakło Iranu. Problematyczną kwestią jest fakt, że to właśnie ten kraj miał być głównym tematem spotkania w Warszawie.