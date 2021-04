Andrzej Duda zapisany na szczepienie przeciw COVID-19. Zdradził datę i szczegóły

Andrzej Duda zdradził, że dostanie pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 już wkrótce. Prezydent podał też, z jakiej firmy będzie pochodził preparat. Duda odniósł się również do doniesień WP ws. nieprawidłowości, które miały się pojawić podczas lotu z Zielonej Góry.

Andrzej Duda był gościem na antenie Polsat News. Poruszono kwestie związane m.in. z energetyką. Prezydent zapowiedział, że są plany, by "udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 40 proc. i że energetyka węglowa zostanie zastąpiona energetyką atomową".

- Wyborem, który sprzyja ochronie klimatu i zapewnia stabilność dostaw energii, jest energia atomowa. To jedyna droga. Musimy mieć tu technologię bezpieczną, prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Mam nadzieję, że do 2033 roku pierwszy blok zostanie uruchomiony - zaznaczył prezydent Duda.

Dodał, że od "pięciu lat uczestniczy we wszystkich rozmowach dotyczących zmian energetycznych w Polsce". - Wszystko, co robię, jest ukierunkowane tym, by przyszłym pokoleniom zapewnić możliwość wyboru, skąd energię chcą pobierać - dodał polityk, podkreślając kwestie "suwerenności energetycznej".

Prezydent zapisany na szczepienie przeciw COVID-19. Andrzej Duda o szczegółach

Podczas rozmowy pojawił się również temat szczepień. Andrzej Duda zdradził, że dostanie pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w poniedziałek. Zaszczepiona zostanie również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

- W poniedziałek mamy być z żoną szczepieni. Zaproponowano mi szczepionkę firmy Moderna i na taką się zgodziłem - powiedział Duda. - Żona nie wiem, na jaką się zgodziła - dodał.

Andrzej Duda odpowiada na doniesienia WP. "Sprawę powinno się zbadać"

Prowadzący Polsat News pytał prezydenta o nieprawidłowości przy wylocie samolotu z prezydentem na pokładzie z lotniska w Zielonej Górze. O sprawie informowała ostatnio Wirtualna Polska. Dziennikarz Szymon Jadczak dotarł do stenogramów rozmów dotyczących tego incydentu.

- Nie wiedziałem o tym, że naruszamy zasady. Nie miałem takiej świadomości. Pamiętam, że stamtąd odlatywaliśmy, ale nikt nie pytał mnie o to: czy lecieć, czy nie lecieć. Myśmy po prostu siedzieli i samolot odleciał - odparł prezydent Duda.

- Uważam, że powinny zająć się ty odpowiednie służby. To jest kwestia tego, czy załoga LOT-u przestrzegała wszystkich procedur - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Wrzawa po artykule WP o locie z Andrzejem Dudą. Tomasz Siemoniak: powinny polecieć głowy

Napięcie na linii Czechy-Rosja. Andrzej Duda komentuje

Prezydent był też pytany o konflikt na linii Czechy-Rosja. - Ta reakcja władz czeskich jest zupełnie zrozumiała. Rosja zachowuje się w ten sam sposób od wielu lat - ocenił Andrzej Duda, zaznaczając, że "Rosja ma przestrzegać prawa międzynarodowego".

- Mnie działania ze strony Rosji nie dziwią - dodał Duda. - My mobilizujemy naszych sojuszników do tego, by skracać czas reagowania, gdyby doszło do ewentualnej napaści - ocenił prezydent.

Nerwowo w Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Duda apeluje

Podczas wywiadu pojawiła się także kwestia napięcia w obozie Zjednoczonej Prawicy. - Proszę pytać liderów Zjednoczonej Prawicy. Pełnię swój urząd, patrząc na całość polskiej polityki - powiedział Andrzej Duda.

- Wzywam koalicję rządową do współdziałania - dodał Duda, nie precyzując, do kogo dokładnie się zwraca. Prezydent powiedział jedynie, że to ogólny apel.

Jakub Żulczyk oskarżony o znieważenie Dudy. Prezydent odpowiada

Na koniec rozmowy prowadzący zapytał prezydenta, czy przeczytał książkę autorstwa Jakuba Żulczyka. Pisarz został oskarżony o znieważenie prezydenta.

- Do niedawna nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje - odparł Duda, zaznaczając, że to nie jest kwestia znieważenia bezpośrednio jego, tylko urzędu głowy państwa, co jest ścigane w wielu innych krajach.

- Myślę, że to przekraczanie pewnych granic i przyzwoitości - dodał prezydent.