Incydent z Andrzejem Dudą. Prezydent zabiera głos ws. lotu z Zielonej Góry

Andrzej Duda odniósł się do śledztwa Wirtualnej Polski ws. tuszowania nieprawidłowości przy wylocie prezydenckiego samolotu z Zielonej Góry , do którego doszło latem 2020 roku.

Incydent z Andrzejem Dudą. "Nie wiedziałem o tym, że naruszamy zasady"

- Nie wiedziałem o tym, że naruszamy zasady. Nie miałem takiej świadomości. Pamiętam, że stamtąd odlatywaliśmy, ale nikt nie pytał mnie o to: czy lecieć, czy nie lecieć - powiedział prezydent Duda na antenie Polsat News.

- Myśmy po prostu siedzieli i samolot odleciał - podkreślił polityk. Jak dodał, jeżeli doszło do zaniedbań, to sprawa powinna zostać zbadana. - Uważam, że powinny zająć się tym odpowiednie służby. To jest kwestia tego, czy załoga LOT-u przestrzegała wszystkich procedur - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.