Incydent z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Kto jest kim w grupie "GREENBERG"?

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak dotarł do stenogramów rozmów , z których wynika, że prezydent lub ktoś z jego otoczenia naciskał na pilotów, aby wystartować pomimo tego, że lotnisko w Zielonej Górze od pewnego czasu było zamknięte. Miało to miejsce na początku lipca 2020 roku - w trakcie kampanii prezydenckiej.

Tydzień po incydencie - 9 lipca 2020 r. po godzinie 15 do Polskich Linii Lotniczych LOT, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Kancelarii Prezydenta wpływają pytania od dziennikarzy, którzy badają kulisy sprawy. Niewiele ponad dwie godziny później w komunikatorze WhatsApp prezes PLL LOT (oraz Polskiej Grupy Lotniczej) Rafał Milczarski zawiązuje nieformalną grupę z początku GRUNBERG [niemiecka nazwa Zielonej Góry - red.], a z czasem zmienia jej nazwę na GREENBERG. Jej głównym celem ma być koordynacja komunikacji po incydencie.

Grupa GREENBERG - kto jest kim?

- Rafał Milczarski - prezes Polskich Linii Lotniczych LOT od 28 stycznia 2016 roku, a także od stycznia 2018 r. prezes Polskiej Grupy Lotniczej. Wcześniej przez lata związany był z branżą kolejową – w 2004 roku współtworzył m.in. Kolej Bałtycką. Milczarski do PLL LOT trafił jeszcze za czasów Dawida Jackiewicza - ówczesnego ministra skarbu. W walce o fotel prezesa pokonał m.in. Marcina Celejewskiego (przez pewien czas pełnił obowiązki prezesa PLL LOT), a także Andrzeja Wysockiego (wcześniejszy wiceprezes i również p.o. prezesa PLL LOT).

To właśnie Milczarski jest założycielem konwersacji, która została nazwana później grupą GREENBERG. Jako pierwszy zachęcał też do wymiany poglądów w kwestii rozwiązania problematycznego lotu.

- Marcin Horała - wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. To właśnie Horała, jako pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiada za stronę polityczną i biznesową projektu. Do zarządu CPK nominowano ostatnio Patryka Felmeta - wcześniej był on asystentem w biurze poselskim Horały. Nowy członek zarządu będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości 44 tys. złotych.