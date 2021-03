Jakub Żulczyk nazwał Andrzeja Dudę "debilem". "Prezydent ma do siebie dystans"

"Prezydenta-elekta w USA “obwieszczają” agencje prasowe, nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46 prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - brzmiał oryginalny wpis pisarza. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie ma wydać decyzję ws. obraźliwego sformułowania .

O sprawę znieważenia głowy państwa w TVN24 był pytany prezydencki minister. - To nie jest kwestia dystansu do siebie prezydenta tylko Kodeksu Karnego. W tej sprawie prezydent nie ma nic do powiedzenia - mówił Andrzej Dera. Polityk zapewniał, że Duda "ma do siebie dystans", ale to kwestia przepisów. - I koniec z tą dyskusją w ogóle, czy w Polsce nie ma innych tematów? - pytał wyraźnie poirytowany minister.