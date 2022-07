Amputują kończyny, bo nie ma czym leczyć. Katastrofalna sytuacja w Mariupolu

Mariupol został niemal zrównany z ziemią przez rosyjskich żołnierzy. Warunki do życia w tym mieście są katastrofalne - apelują od dawna miejscowe władze. Szczególnie trudna sytuacja związana jest z brakiem leków. Medycyna w okupowanym Mariupolu powróciła do średniowiecza - poinformowano w czwartek na profilu ukraińskiej rady miasta Mariupola na Telegramie. Z powodu braku lekarstw i niezbędnych narzędzi pacjentom amputuje się kończyny zamiast przeprowadzać terapię - czytamy we wpisie.