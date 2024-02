Amerykanie się wycofali. "Nie widziałem zwrotu z inwestycji"

Od 2021 r. US Navy powoli zaczęła przebąkiwać o wycofaniu najstarszych jednostek. USS "Freedom" został wycofany 29 września tego roku. Dwa lata później do rezerwy zostały wycofane cztery kolejne okręty. W linii znajduje się jeszcze siedem jednostek, ale coraz głośniej mówi się, że ze względu na wysokie koszty eksploatacji i ciągłe awarie i one zostaną wycofane. Mimo to nadal trwa budowa trzech kolejnych, poprawionych już, okrętów. Choć Amerykanie nie widzą przed nimi przyszłości.