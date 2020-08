Ambasador RP Andrzej Przyłębski polemizuje z artykułem w "FAZ". Redakcja opublikowała jego list

Bitwa Warszawska w 1920 roku była najtrudniejszym egzaminem dla młodego państwa polskiego i uchroniła być może cały kontynent przed bolszewickim terrorem – podkreśla polski ambasador w Berlinie Andrzej Przyłębski w liście do redakcji, opublikowanym w środę na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Przyłębski przyznaje, że najbardziej w tekście niemieckiego historyka zdziwiło go zrównanie programu Piłsudskiego z nacjonalizmem oraz przedstawienie bolszewików jako bojowników o socjalizm. "Oba twierdzenia nie odpowiadają prawdzie i muszę przyznać, że nie wiem, jak to możliwe, że tak doświadczonemu historykowi przytrafiły się takie nieścisłości. Józef Piłsudski nie był mianowicie nacjonalistą, ale większość swej politycznej kariery związał ze środowiskiem socjaldemokratycznym. Należał do współzałożycieli PPS, Polskiej Partii Socjalistycznej. Otwarcie identyfikująca się z nacjonalizmem partia Narodowa Demokracja była wrogo nastawiona wobec Piłsudskiego, zarówno za jego życia, jak i po jego śmierci" – argumentuje Przyłębski.