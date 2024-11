Ambasador Rosji powinien zostać wydalony? Znamy odpowiedź Polaków

Bezpośrednią przyczyną podjęcia takiej decyzji była sprawa 51-letniego Serhija S., Ukraińca o prorosyjskich poglądach, który w styczniu został pozyskany, za pośrednictwem serwisu Telegram, do współpracy z obcym wywiadem. Miał otrzymać zadanie podpalenia Centrum Dekoral we Wrocławiu. ABW zatrzymała go tuż przed atakiem.