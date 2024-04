Ambasador Izraela powinien wyjechać? Mamy sondaż po śmierci Polaka w Strefie Gazy

- Atak, do którego doszło, był pomyłką. Z tego, co wiemy i widzimy na tę chwilę, było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny. Takie rzeczy się zdarzają każdej armii, która prowadzi operacje wojskowe. To jest coś, co należy zrozumieć - przekonywał ambasador Izraela Jakow Liwne w wywiadzie dla Kanału Zero.