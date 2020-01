Ambasador Izraela o słowach Putina: Polska była pierwszą ofiarą

- To Niemcy zaczęły II wojnę światową, a Polska była jej pierwszą ofiarą, potem były inne kraje - powiedział ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi, odnosząc się do oskarżeń prezydenta Rosji wobec Polski. Władimir Putin sugerował m.in. współwinę Polski w doprowadzeniu do II wojny światowej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi (Forum, Fot: Hubert Mathis/Zuma Press)

Ambasador Izraela w Polsce, oceniając słowa Putin ws. udziału Polski w rozpętaniu II wojny światowej, stwierdził na antenie TBN24, że wojna zaczęła się od Niemiec. - To była część ich planu napaści na całą Europę, i nie możemy zarzucić komuś innemu tego, co robili Niemcy - zaznaczył Alexander Ben Zvi.

- Polska była pierwszą ofiarą tej wojny, potem były inne kraje, i w końcu doszło do tego, że w roku 1941 Niemcy napadły na Związek Radziecki - powiedział.

Dyplomata pytany był też o wątek dotyczący Żydów w wypowiedziach Putina, który mówił, że przedwojenny ambasador Polski w Berlinie Józef Lipski był antysemitą. - Bardzo nie lubię, kiedy politycy używają historii do swoich "manewrów". To dla mnie jest najgorsze - skomentował ambasador Izraela. Dodał, że "spory historyczne musimy zostawić to historykom".

Ben Zvi zaprzeczył, że obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz zorganizowano także w Izraelu, żeby tam, a nie do Polski, mógł przyjechać Władimir Putin.

Zobacz też: Władimir Putin szokuje. "Rosja testuje Polskę"

Putin oskarża Polskę, rosyjscy politycy powtarzają

Tymczasem rosyjscy politycy idą w ślady prezydenta Putina i odpowiadając na krytykę ze strony ambasador USA, znów oskarżają Polaków. Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych Dumy zarzucił Polakom rusofobię, "histerię i bluźnierstwo". - Polacy, za których wolność śmiercią zapłaciło 600 tys. żołnierzy radzieckich, prowadzą niszczenie grobów wyzwolicieli, żeby oklaskiwać Waszyngton - stwierdził.

Wpis Georgette Mosbacher w mediach społecznościowych i reakcje na jej słowa na nowo rozbudziły dyskusje o wypowiedziach prezydenta Rosji Władimira Putina na temat roli Polski przed II wojną światową. Ambasador USA w języku polskim i angielskim napisała, kto doprowadził do konfliktu w 1939 r.