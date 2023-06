"Alpejska twierdza Putina". Wiedeń nie odcina się od Rosji

Zachodni urzędnicy ostrzegali Wiedeń już wiele lat temu, po aneksji Krymu przez Rosję, że jego służby bezpieczeństwa zostały zinfiltrowane przez Rosjan. Te ostrzeżenia zostały zlekceważone, aż do czasu, gdy w 2021 roku zdemaskowany został kret, co doprowadziło do rozwiązania wywiadu i jego restrukturyzacji.