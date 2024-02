"Alkoholowa hulanka" ma się dobrze. Rosjanie pobili rekord

"Sprzedaż mocnych alkoholi w sklepach i placówkach gastronomicznych wzrosła o 3,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, z 7 do 7,2 litrów na mieszkańca rocznie. To najwyższe roczne spożycie na osobę od co najmniej 2017 r., czyli od siedmiu lat" - wynika z badania.