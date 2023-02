Alert z USA. Prowokacje Putina w rocznicę w dwóch miejscach?

"Rezygnacja przez Putina wykorzystania publicznego przemówienia do przedstawienia konkretnych celów przed upływem jednego roku od inwazji sugeruje, że pozostaje on niepewny swoich możliwości kształtowania rosyjskiej przestrzeni informacyjnej przez dramatyczne przemówienie, co stanowi znaczącą odmianę jego retoryki" - zauważają eksperci Instytutu.