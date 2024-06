Aleksandra Kwaśniewskiego czeka operacja. Walczy z "groźną bakterią"

Były prezydent mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. To przez to rzadko pokazuje się publicznie. Zdecydował się na to w środę, podczas konferencji Lewicy, kiedy to postanowił zachęcić Polaków do udziału w wyborach do europarlamentu. Aleksander Kwaśniewski czuje się jednak niezbyt dobrze i czeka go zabieg.