Kwaśniewski uderzył w Tuska. Skomentował jego słowa

- Według mnie słowa Bidena są propozycją dla Rosji. Jeśli wróci do stanu sprzed 2014 roku, to Ukraina nie musi wejść do NATO. Traktowałbym to negocjacyjnie. Te słowa nie zbliżają nas do końca wojny. Rozejm jest najgorszym rozwiązaniem dla Ukrainy. Rosjanie otrzymują czas na przegrupowanie i odbudowanie sił, a Ukraina nie ma żadnego ruchu. Niemożliwe jest wejście do UE czy NATO - stwierdził były prezydent.